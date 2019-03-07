Еще 29 поликлиник Екатеринбурга станут бережливыми в 2019 году
Сегодня, 16:50Здоровье и экологияФото: Официальный сайт правительства Свердловской области
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В 2019 году в Екатеринбурге продолжается внедрение стандарта бережливых поликлиник. Так, еще 29 учреждений в 2019 году перейдут на новую систему работы.
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Из 29 заявленных учреждений 16 – детские. К 2020 году планируется, что в Екатеринбурге по стандарту бережливых поликлиник будет работать 70 медучреждений.
Основной целью медицинской программы является создание нескольких направлений, в частности, распределение потоков пациентов, создание процессов по усовершенствованию и доступности медицинских услуг, а также организация открытой регистратуры и комфортных условий для нахождения в поликлинике, сообщает правительство Свердловской области.
Реализация проекта бережливая поликлиника началась в регионе в 2017 году, пилотными проектами стали ДГБ №15 и ЦГБ №2 в столице Урала. Затем бережливые поликлиники начали появляться в других муниципалитетах, в частности, в Нижнем Тагиле.
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