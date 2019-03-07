Еще 29 поликлиник Екатеринбурга станут бережливыми в 2019 году

Из 29 заявленных учреждений 16 – детские. К 2020 году планируется, что в Екатеринбурге по стандарту бережливых поликлиник будет работать 70 медучреждений.

Основной целью медицинской программы является создание нескольких направлений, в частности, распределение потоков пациентов, создание процессов по усовершенствованию и доступности медицинских услуг, а также организация открытой регистратуры и комфортных условий для нахождения в поликлинике, сообщает правительство Свердловской области.