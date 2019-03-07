Около 5 млрд рублей выделено в Свердловской области на лечение онкобольных

Средства планируется потратить на 70 тысяч госпитализаций в дневные и круглосуточные стационары, а также на амбулаторную помощь больным онкологией. Увеличение выделяемых сумм связано с применением более эффективных современных способов химиотерапии, а также с расширением схем терапии.

Как сообщает заместитель губернатора Павел Креков, перед регионом стоит задача по снижению смертности свердловчан от онкологии, а также по увеличению качества жизни больных. Помимо этого, борьба с онкологическими заболеваниями включена в национальный проект «Здравоохранение», объявленный Владимиром Путиным в 2018 году.

В настоящий момент онкологическую помощь на территории Свердловской области оказывают 63 медицинские организации и Областной онкологический диспансер. За последние полгода средняя стоимость случая лечения онкобольного выросла с 51 до 67 тысяч рублей, сообщает правительство Свердловской области.