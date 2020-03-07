В ВОЗ заявили о возможном сохранении распространения коронавируса летом
Сегодня, 14:28Здоровье и экологияФото: pixabay.com
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В ВОЗ считают, что распространение коронавируса может не прекратиться в летний период, сообщает ТАСС.
Об этом заявил директор программы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан на брифинге в Женеве.
Новый коронавирус начал распространяться в декабре 2019 года в Китае. ВОЗ признала это чрезвычайной ситуацией международного масштаба, а в России заболевание было внесено в список наиболее опасных. По данным на 6 марта, в мире насчитывается более 100 тысяч зараженных, в том числе три тысячи летальных исходов. Излечились 55,4 тысячи человек. Кроме того, шесть новых случаев заражений зарегистрировано в России. При этом, первый зараженный в Москве выздоровел и готовится к выписке из больницы.
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