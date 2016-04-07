В Нижнем Тагиле жители десятков домов сегодня утром жаловались на отсутствие воды, а ещё одна тагильчанка сфотографировала голубую воду (ФОТО)

Где-то воды не было вовсе, а где-то из под крана текла вода неестественного голубого цвета.

Получить оперативный комментарий о причинах перебоев в водоснабжении от ООО «Водоканал-НТ» не удалось. Известно, что на эту минуту холодная вода вернулась во многие дома, где утром её не было.

Одной из причин перебоев могла стать погода. На Нижний Тагил обрушился обильный снегопад. Достоверно известно о проблемах с телефонными линиями и интернетом.

TagilCity.ru напоминает о том, что накануне жители Вагонки пережили аварийное отключение электроэнергии.