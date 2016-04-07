В Нижнем Тагиле жители десятков домов сегодня утром жаловались на отсутствие воды, а ещё одна тагильчанка сфотографировала голубую воду (ФОТО)
7 апреля 2016, 11:40Здоровье и экологияПавел Щербина
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Об отсутствии холодной воды утром в редакцию TagilCity.ru сообщили многие жители Вагонки.
Где-то воды не было вовсе, а где-то из под крана текла вода неестественного голубого цвета.
Получить оперативный комментарий о причинах перебоев в водоснабжении от ООО «Водоканал-НТ» не удалось. Известно, что на эту минуту холодная вода вернулась во многие дома, где утром её не было.
Одной из причин перебоев могла стать погода. На Нижний Тагил обрушился обильный снегопад. Достоверно известно о проблемах с телефонными линиями и интернетом.
TagilCity.ru напоминает о том, что накануне жители Вагонки пережили аварийное отключение электроэнергии.
© Эрик Х., TagilCity.ru
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