В тагильском ЛИУ-51 сегодня открылась палата интенсивной терапии (ФОТО)

Стены этой палаты раньше были окрашены в синий цвет, на полу лежал старый линолеум. Кроме того, устарело освещение. Сантехника и вовсе отсутствовала.

В 2015 году, с приходом нового руководителя ЛИУ-51, началось обновление хирургического блока и палаты интенсивной терапии.

Сейчас пол и стены выложены кафельной плиткой, установлена сантехника с раковиной. Старое освещение заменили на светодиодные лампы, а к каждой кровати провели кнопки вызова врача.

Появилось в палате и современное оборудование – концентраторы медицинского кислорода, которые необходимы после операции на грудной клетке. Кроме того, этот кислород имеет подачу в операционную для проведения наркоза.

По словам медперсонала ЛИУ-51, в палате созданы все условия для комфортного пребывания пациентов: администрации лечебного учреждения не безразлично, каким выйдет человек из мест лишения свободы.

После открытия палаты для медперсонала и пациентов был представлен концерт, который посвящен Дню здоровья.