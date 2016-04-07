В тагильском ЛИУ-51 сегодня открылась палата интенсивной терапии (ФОТО)
Во Всемирный день здоровья в ЛИУ-51 заработала отремонтированная палата интенсивной терапии. Напомним, в этом лечебном учреждении содержатся заключенные, которые больны туберкулезом.
Стены этой палаты раньше были окрашены в синий цвет, на полу лежал старый линолеум. Кроме того, устарело освещение. Сантехника и вовсе отсутствовала.
В 2015 году, с приходом нового руководителя ЛИУ-51, началось обновление хирургического блока и палаты интенсивной терапии.
Сейчас пол и стены выложены кафельной плиткой, установлена сантехника с раковиной. Старое освещение заменили на светодиодные лампы, а к каждой кровати провели кнопки вызова врача.
Появилось в палате и современное оборудование – концентраторы медицинского кислорода, которые необходимы после операции на грудной клетке. Кроме того, этот кислород имеет подачу в операционную для проведения наркоза.
По словам медперсонала ЛИУ-51, в палате созданы все условия для комфортного пребывания пациентов: администрации лечебного учреждения не безразлично, каким выйдет человек из мест лишения свободы.
После открытия палаты для медперсонала и пациентов был представлен концерт, который посвящен Дню здоровья.
© Тимофей Данилов, TagilCity.ru