Главная причина распространения туберкулёза в Нижнем Тагиле была озвучена в мэрии города

По итогам трех месяцев относительно аналогичного периода прошлого года наблюдается незначительное снижение уровня заболеваемости туберкулезом в пределах 7%. Однако, ситуация с распространением данной инфекции остается напряженной. Значительно выросла и смертность от этого недуга. Если в первом квартале прошлого года умерло 11 тагильчан, больных туберкулезом, то в этом уже 28.

Раньше, куда бы ты ни шел, хоть на новую работу, хоть при смене места жительства, везде нужна была флюорография, - подчеркнула Юлия Николаева. – А сейчас мы даже пойти по домам и призвать людей пройти это обследование не можем. Мы ходим по кругу, одних и тех же смотрим, а вот разобраться с неработающими, с группами риска, у нас пока не получается.