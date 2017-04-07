Путь передачи ВИЧ от матери к ребёнку должен быть прекращён в Нижнем Тагиле к 2020 году

Главным спикером была заведующая филиалом областного центра по профилактике и борьбе со СПИД Оксана Каргополова. Она рассказала об эпидемиологической ситуации в Свердловской области.

В 2016 году было выявлено 6095 новых случаев заражения этим заболеванием. В Горнозаводском округе их было 1309. Ведущим путем передачи ВИЧ-инфекции в Свердловской области впервые стал половой путь передачи ВИЧ-инфекции и составил 52,3% (2015- 49%). При внутривенном употреблении психоактивных веществ -43,6%; гомосексуальном контакте-2,06%. Вертикальный путь передачи ВИЧ составил 1,6% рассказала специалист.

Кроме того, Оксана Николаевна отметила, что в центре сейчас работают над профилактикой ВИЧ-инфекции во время беременности и во время родов. Это называется вертикальным путём передачи ВИЧ. Заведующая доложила о профилактике перинатального инфицирования и профилактике новорожденных из группы риска. Благодаря применяемым мерам, показатель должен снизиться уже к 2020 году, отметила спецалист.