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Новости Нижнего Тагила

Предприятие в Берёзовском временно закрыто из-за загрязнения воздуха угольной пылью

7 апреля 2018, 09:00Добавить новость
город,закон,нарушение,проверка,прокуратура,Свердловская область,экология,Березовский
В Берёзовском прокуратура приостановила деятельность предприятия, занимающегося производством брикетов из мелкого торфа и угля. Дело в том, что на ООО «САТИС» регулярно жаловались местные жители.

Горожан беспокоила угольная пыль, поскольку предприятие не позаботилось о наличии санитарной зоны в 300 метров. На деле границы площадки для производства до ближайшего дома составляли 60 метров.

Проверка показала, что в ООО «САТИС» не разработали план предельно допустимых выбросов загрязнения в воздух, а также у них в распоряжении не было санитарно-эпидемиологического заключения о том, что производство выполняется в соответствии с санитарными правилами. Представители ООО не проводили исследования об экологической ситуации близ предприятия.

Прокуратура направила материалы проверки в суд, который постановил устранить все выявленные нарушения. В первую очередь, предприятию следует обеспечить расстояние от жилых домов не менее 300 метров. До устранения нарушений деятельность предприятия было решено приостановить, передали в пресс-службе прокуратуры региона.

 
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