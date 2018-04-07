Предприятие в Берёзовском временно закрыто из-за загрязнения воздуха угольной пылью

Горожан беспокоила угольная пыль, поскольку предприятие не позаботилось о наличии санитарной зоны в 300 метров. На деле границы площадки для производства до ближайшего дома составляли 60 метров.



Проверка показала, что в ООО «САТИС» не разработали план предельно допустимых выбросов загрязнения в воздух, а также у них в распоряжении не было санитарно-эпидемиологического заключения о том, что производство выполняется в соответствии с санитарными правилами. Представители ООО не проводили исследования об экологической ситуации близ предприятия.



Прокуратура направила материалы проверки в суд, который постановил устранить все выявленные нарушения. В первую очередь, предприятию следует обеспечить расстояние от жилых домов не менее 300 метров. До устранения нарушений деятельность предприятия было решено приостановить, передали в пресс-службе прокуратуры региона.