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Предприятие в Берёзовском временно закрыто из-за загрязнения воздуха угольной пылью
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Предприятие в Берёзовском временно закрыто из-за загрязнения воздуха угольной пылью

7 апреля, 09:00Здоровье и экология
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