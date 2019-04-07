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Жители Екатеринбурга собрали макулатуру в рамках акции #СохранимЛес
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Жители Екатеринбурга собрали макулатуру в рамках акции #СохранимЛес

Сегодня, 16:27Здоровье и экологияФото: Молодежка ОНФ Свердловская область
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