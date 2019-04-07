Жители Екатеринбурга собрали макулатуру в рамках акции #СохранимЛес

Акция охватила 85 субъектов Российской Федерации, она стартовала в 11:00 во Владивостоке и завершится в 17:00 в Калининграде. В течение дня регионы передают друг другу экологическую эстафету. Будет затронут каждый часовой пояс.

В Екатеринбурге желающие принять участие во всероссийской экологической акции приходили с 11:00 до 17:00 по местному времени на пункты приема макулатуры. Первый был организован на площади перед УрФУ на улице Мира, 19, еще один – перед зданием Уральского Федерального Университета, Уральского гуманитарного института на улице Ленина, 51.

Жители уральской столицы приходили к специальным пунктам целыми семьями. Одна из семей сдала 20 кг газет, тетрадей и журналов.