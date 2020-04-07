На подготовку к коронавирусу в Нижнем Тагиле ушло три миллиона рублей из допрезерва

Большая часть средств пошла — 2,98 миллиона рублей — на дезинфекцию городских учреждений, в частности детских садов, где планируется ввести дежурные группы для детей работающего во время режима самоизоляции населения.

Ещё 70 тысяч потратили на средства медзащиты в обсерваторах и изоляторах — маски и перчатки. Владислав Пинаев отметил, что инфекционная больница Нижнего Тагила готова принимать пациентов с коронавирусом, но на текущий момент, по данным штаба, случаев заражения не выявлено.