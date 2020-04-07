На подготовку к коронавирусу в Нижнем Тагиле ушло три миллиона рублей из допрезерва
Сегодня, 19:35Здоровье и экологияФото: TagilCity.ru
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На противодействии эпидемии коронавируса в Нижнем Тагиле было потрачено уже три миллиона рублей, сообщил мэр Владислав Пинаев. По его словам, эти деньги выделели из резервного фонда города. Об этом мэр рассказал сегодня, 7 апреля, после заседания штаба по коронавирусу.
Сюжеты: Эксклюзив, Нижний Тагил
Большая часть средств пошла — 2,98 миллиона рублей — на дезинфекцию городских учреждений, в частности детских садов, где планируется ввести дежурные группы для детей работающего во время режима самоизоляции населения.
Ещё 70 тысяч потратили на средства медзащиты в обсерваторах и изоляторах — маски и перчатки. Владислав Пинаев отметил, что инфекционная больница Нижнего Тагила готова принимать пациентов с коронавирусом, но на текущий момент, по данным штаба, случаев заражения не выявлено.
Напомним, в Нижнем Тагиле режим самоизоляции введён с 28 марта: жителям рекомендуется не выходить из дома без крайней необходимости, часть заведений общего доступа закрыта, а гос- и медучреждения ограничили приём посетителей.
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