Сотрудника «ВСМПО-Ависма» с семьей госпитализировали с подозрением на коронавирус

На производстве также отметили, что это уже второй случай с работниками ВСМПО.

Первый сотрудник по результатам двух «отрицательных» (то есть не подтвердивших наличие вируса) тестов выписан сегодня из больницы № 40 Екатеринбурга с диагнозом «здоров»,отметили в пресс-службе.

Помощник директора добавила, что все сотрудники, приехавшие из зарубежных поездок, или контактировавшие с возможными носителями коронавируса, находятся на двухнедельном карантине под контролем медперсонала.

В корпорации предприняты все возможные меры для предотвращения заражения и распространения инфекции,заявили в пресс-центре.