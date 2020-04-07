Сотрудника «ВСМПО-Ависма» с семьей госпитализировали с подозрением на коронавирус
Сегодня из дома с подозрением на коронавирус был госпитализирован сотрудник «ВСМПО-Ависма» в Верхней Салде, рассказали TagilCity.ru в пресс-службе корпорации. Отмечается, что в соответствии с регламентом, в медицинское учреждение направлена и его семья.
На производстве также отметили, что это уже второй случай с работниками ВСМПО.
Первый сотрудник по результатам двух «отрицательных» (то есть не подтвердивших наличие вируса) тестов выписан сегодня из больницы № 40 Екатеринбурга с диагнозом «здоров»,отметили в пресс-службе.
Помощник директора добавила, что все сотрудники, приехавшие из зарубежных поездок, или контактировавшие с возможными носителями коронавируса, находятся на двухнедельном карантине под контролем медперсонала.
В корпорации предприняты все возможные меры для предотвращения заражения и распространения инфекции,заявили в пресс-центре.
Напомним, по информации на 2 апреля, в Верхней Салде не зарегистрировано ни одного случая заражения COVID-19. В Свердловской области подтвержден 51 случай заболевания.