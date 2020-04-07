В Нижнем Тагиле в выходные проведено 619 тестов на коронавирус

Всего под наблюдением в Нижнем Тагиле находится 420 человек. Из них 13 контактировавших с зараженными. Все они сейчас находятся в инфекционной больнице.

С начала введения режима самоизоляции из заграничных поездок вернулись 1 765 жителей Нижнего Тагила. Полиция каждый день проверяет соблюдение ими карантина. За нарушение гражданам грозит штраф до 40 тысяч рублей.

В период самоизоляции не только люди, но и экономика города переживает значительные трудности. Много предприятий закрыто.

Для поддержания предпринимателей комитетом областного Заксобрания по бюджету финансам и налогам было одобрено снижение ставки с 6% до 1% для предпринимателей, применяющих упрощенную систему налогообложения, и до 1,1% ставки по налогу на имущество. Поскольку эти деньги идут в городской бюджет, то, как отмечает Вячеслав Горячкин, город понесет убытки около 200 миллионов рублей.

Карта распространения коронавируса в России