В Свердловской области врачей ждет прибавка к зарплате за борьбу с коронавирусом
Сегодня главой Свердловской области Евгением Куйвашевым был подписан указ о выделении средств на ежемесячную прибавку к зарплате медработникам в связи с возникшими из-за коронавируса особыми условиями труда, сообщает департамент информполитики.
Так, врачи, работающие в стационарах и контактирующие с зараженными пациентами получат по 40 тысяч рублей. Средний персонал — 20 тысяч рублей, младший — 10 тысяч рублей. Фельдшеры скорой помощи получат по 20 тысяч рублей, персонал среднего звена — 15 тысяч рублей, остальные работники скорой - по пять тысяч рублей. Тем, кто трудится в лабораториях, проводящих тестирование на выявление инфекции, выделено по 30 тысяч рублей, среднему и младшему персоналу — соответственно по 15 и 7,5 тысячи рублей.
Евгений Куйвашев заверил граждан, что будет всячески поддерживать медработников и приложит все усилия для обеспечения больниц всеми необходимыми защитными средствами.
Напомним, что на сегодня в Свердловской области 51 зараженный коронавирусом. 31 человек выздоровел.