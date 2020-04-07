Врачи Екатеринбурга получили для работы 20 машин от мэрии

В связи с распространением коронавирусной инфекции работы у врачей значительно прибавилось, поскольку плановые приемы отменены и пациентам рекомендуют вызывать врача на дом. В целом количество вызовов с подозрением на коронавирус с 10 марта увеличилось в четыре с половиной раза.

Рабочая смена медиков теперь увеличена с 08:00 до 22:00 без выходных. Отмечается, что на дому проводят не только осмотры граждан, но и берут биоматериал для тестов на выявление инфекции.

Медработники благодарны за предоставленную помощь и говорят о том, что это поможет им быстрее справляться с вызовами.

Напоминаем, что на сегодняшний день, в Свердловской области выявлен 51 случай коронавируса. 31 человек выздоровел.