Врачи Екатеринбурга получили для работы 20 машин от мэрии
Сегодня, 17:51Здоровье и экологияФото: pixabay
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Администрацией Екатеринбурга было выделено 20 машин из собственного гаража для работы врачей по вызовам, сообщает «Новый день».
Сюжеты: Коронавирус, Екатеринбург
В связи с распространением коронавирусной инфекции работы у врачей значительно прибавилось, поскольку плановые приемы отменены и пациентам рекомендуют вызывать врача на дом. В целом количество вызовов с подозрением на коронавирус с 10 марта увеличилось в четыре с половиной раза.
Рабочая смена медиков теперь увеличена с 08:00 до 22:00 без выходных. Отмечается, что на дому проводят не только осмотры граждан, но и берут биоматериал для тестов на выявление инфекции.
Медработники благодарны за предоставленную помощь и говорят о том, что это поможет им быстрее справляться с вызовами.
Напоминаем, что на сегодняшний день, в Свердловской области выявлен 51 случай коронавируса. 31 человек выздоровел.
Карта распространения коронавируса в России
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