Вторая неделя в самоизоляции. Случаев коронавируса в Нижнем Тагиле не зафиксировано
Сегодня, 09:19Здоровье и экологияФото: 1Mediainvest.ru
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По данным на утро 7 апреля в Нижнем Тагиле случаев коронавируса не зафиксировано.
Сюжеты: Коронавирус, Нижний Тагил
В городе продолжает действовать режим строгой самоизоляции. Горожанам можно выходить из дома на работу, в магазин, аптеку и для выгула собак. С понедельника часть предприятий возобновили работу в соответствии с указом губернатора Евгения Куйвашева.
Напомним, в Свердловской области подтверждены 44 случая коронавируса, 22 пациента уже поправились. В России зафиксировано 6 343 заражений, 406 человек выздоровели, 47 погибли.
Карта распространения коронавируса в России
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