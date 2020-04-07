Znak: в Свердловской области подтвердили еще семь случаев коронавируса
Сегодня, 12:14Здоровье и экологияФото: 1Mediainvest.ru
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В Свердловской области за минувшие сутки зафиксировано еще семь случаев заболевания коронавирусом, пишет интернет-издание Znak со ссылкой на собственный источник.
Сюжеты: Коронавирус, Екатеринбург
Оперативный штаб по коронавирусу пока не опубликовал данные о количестве новых заболевших. По данным интернет-издания, прирост в регионе составил семь случаев. Таким образом, количество заболевших превысило 50 человек. 22 заболевших уже выздоровели.
Большинство заболевших — жители Екатеринбурга. Один случай коронавируса, по данным издания, подтвержден у жителя Невьянска, два случая — в Полевском, еще два — в Камышлове и один заболевший — в Заречном. Все они госпитализированы в больницу № 40 в Екатеринбурге.
Напомним, в Нижнем Тагиле случаев коронавируса не зафиксировано. В России заболели 6,3 тысячи человек.
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