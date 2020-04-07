Znak: в Свердловской области подтвердили еще семь случаев коронавируса

Оперативный штаб по коронавирусу пока не опубликовал данные о количестве новых заболевших. По данным интернет-издания, прирост в регионе составил семь случаев. Таким образом, количество заболевших превысило 50 человек. 22 заболевших уже выздоровели.

Большинство заболевших — жители Екатеринбурга. Один случай коронавируса, по данным издания, подтвержден у жителя Невьянска, два случая — в Полевском, еще два — в Камышлове и один заболевший — в Заречном. Все они госпитализированы в больницу № 40 в Екатеринбурге.