34 новых случая заражения коронавирусом выявлено в Нижнем Тагиле за два дня

В Свердловской области за минувшие сутки выявлено 138 случаев COVID-19, общее число заболевших достигло 83 330 человек. Отмечается, что 286 пациента находятся в тяжелом состоянии, и них 153 подключены к аппаратам ИВЛ. За последние 24 часа из больниц выписано 147 жителей региона, всего с начала пандемии от инфекции выздоровело 76 435 человек. Также за сутки зарегистрировано десять летальных случаев, всего от коронавируса скончалось 2 772 свердловчан.