60 тысяч доз вакцины к сезону клещей прибыли в свердловские больницы

60 тысяч доз вакцины к сезону клещей прибыли в свердловские больницы
Сегодня, 20:09Здоровье и экологияФото: pixabay
В больницы Свердловской области прибыла крупная партия иммуноглобулина, который предназначен для профилактики клещевого энцефалита. В общей сложности медучреждения получили 60 тысяч доз препарата.

Лекарство производит Областная станция переливания крови. Планируется, что в 2021 году будет подготовлено примерно 500 тысяч доз, сообщает «Областная газета» со ссылкой на департамент информационной политики региона.

Иммуноглобулин является фракцией белков, которая содержит антитела к вирусу клещевого энцефалита, полученную из плазмы иммунных доноров. Лекарство вводится в течение 96 часов после укуса клеща.

Напомним, 29 марта в Свердловской области зарегистрирован первый случай укуса клеща. Пострадала женщина из Екатеринбурга. Она заявила, что последние две недели не покидала город.

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