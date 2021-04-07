60 тысяч доз вакцины к сезону клещей прибыли в свердловские больницы

В больницы Свердловской области прибыла крупная партия иммуноглобулина, который предназначен для профилактики клещевого энцефалита. В общей сложности медучреждения получили 60 тысяч доз препарата.

Лекарство производит Областная станция переливания крови. Планируется, что в 2021 году будет подготовлено примерно 500 тысяч доз, сообщает «Областная газета» со ссылкой на департамент информационной политики региона. Иммуноглобулин является фракцией белков, которая содержит антитела к вирусу клещевого энцефалита, полученную из плазмы иммунных доноров. Лекарство вводится в течение 96 часов после укуса клеща. Напомним, 29 марта в Свердловской области зарегистрирован первый случай укуса клеща. Пострадала женщина из Екатеринбурга. Она заявила, что последние две недели не покидала город. Первый укус клеща зарегистрирован в Свердловской области

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