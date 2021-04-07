За сутки еще у 127 свердловчан выявлен коронавирус

За сутки еще у 127 свердловчан выявлен коронавирус
Сегодня, 13:20Здоровье и экологияФото: 1mediainvest.ru
За сутки с 6 по 7 апреля в Свердловской области подтверждено 127 новых случаев заболевания коронавирусом, сообщает региональный оперативный штаб.

В Свердловской области число зараженных достигло почти 83,5 тысячи человек

Всего с начала пандемии в регионе насчитывается 83 457 заболевших.

В России за сутки зафиксировано 8 294 случая инфекции. Всего количество заболевших составляет 4 606 162 человек.

Количество вылечившихся от коронавируса в Свердловской области достигло почти 77 тысяч человек

Всего выздоровевших в регионе насчитывается 76 878 человек.

В России за сутки из больниц по выздоровлению выписаны 9 445 пациента. В общей сложности число излечившихся составляет 4 229 480 человек.

Число скончавшихся от коронавируса в Свердловской области достигло почти 2,8 тысячи человек.

Всего насчитывается 2791 летальный случай.

В стране количество умерших достигло 101 480 человек, из них 374 скончались за последние сутки.

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