За сутки еще у 127 свердловчан выявлен коронавирус

За сутки с 6 по 7 апреля в Свердловской области подтверждено 127 новых случаев заболевания коронавирусом, сообщает региональный оперативный штаб.

В Свердловской области число зараженных достигло почти 83,5 тысячи человек Всего с начала пандемии в регионе насчитывается 83 457 заболевших. В России за сутки зафиксировано 8 294 случая инфекции. Всего количество заболевших составляет 4 606 162 человек. Количество вылечившихся от коронавируса в Свердловской области достигло почти 77 тысяч человек Всего выздоровевших в регионе насчитывается 76 878 человек. В России за сутки из больниц по выздоровлению выписаны 9 445 пациента. В общей сложности число излечившихся составляет 4 229 480 человек. Число скончавшихся от коронавируса в Свердловской области достигло почти 2,8 тысячи человек. Всего насчитывается 2791 летальный случай. В стране количество умерших достигло 101 480 человек, из них 374 скончались за последние сутки.

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