За сутки еще у 127 свердловчан выявлен коронавирус

Всего с начала пандемии в регионе насчитывается 83 457 заболевших.
В России за сутки зафиксировано 8 294 случая инфекции. Всего количество заболевших составляет 4 606 162 человек.
Всего выздоровевших в регионе насчитывается 76 878 человек.
В России за сутки из больниц по выздоровлению выписаны 9 445 пациента. В общей сложности число излечившихся составляет 4 229 480 человек.
Всего насчитывается 2791 летальный случай.
В стране количество умерших достигло 101 480 человек, из них 374 скончались за последние сутки.