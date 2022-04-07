Тагильчанам объяснили можно ли положить диван в контейнер для мусора

В компании «Рифей» ответили на вопрос жительницы Нижнего Тагила, которая интересовалась, можно ли складывать старую мебель в контейнеры в разобранном виде.
Женщина уточнила, что в их дворе нет площадки для крупногабаритного мусора.
В пресс-службе регоператора сообщили, что в данном случае старую мебель нужно складывать рядом с мусорными баками таким образом, чтобы она не загораживала подход к ним.
Мебель нельзя складывать в мусорные контейнеры даже в разобранном виде, чтобы они не занимали место.
Стремление некоторых жителей разместить крупногабаритные отходы в контейнерах чревато поломками как емкостей, так и спецтехники. Поэтому перед погрузкой водитель мусоровоза извлекает из баков торчащие предметы. Замечу, что порой это непросто, и занимает время, а график движения каждой машины прописан поминутно», рассказал исполнительный директор компании «Рифей» Федор Потапов.
В компании добавили, что крупногабаритные отходы вывозят раз в неделю с помощью специальной большегрузной техники.
Ускорить вывоз такого рода мусора с площадки можно, обратившись на горячую линию с 8.00 до 20.00 часов по телефону 8-800-234-02-43.