Тагильчанам объяснили можно ли положить диван в контейнер для мусора

Стремление некоторых жителей разместить крупногабаритные отходы в контейнерах чревато поломками как емкостей, так и спецтехники. Поэтому перед погрузкой водитель мусоровоза извлекает из баков торчащие предметы. Замечу, что порой это непросто, и занимает время, а график движения каждой машины прописан поминутно», рассказал исполнительный директор компании «Рифей» Федор Потапов.