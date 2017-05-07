Перед Днем Победы Свердловскую область засыпало снегом
7 мая 2017, 14:00Здоровье и экология
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Свердловскую область с самого утра 7 мая засыпает снегом.
Сюжеты: Нижний Тагил
Снег выпал в Нижнем Тагиле, Кировграде, Новоуральске, Невьянске.
На ближайшие два дня синоптики обещают похолодание и мокрый снег с дождем.
Так, сегодня, 7 мая прогнозируется 5 градусов тепла днем и до -1 градуса ночью. 8 мая днем столбик термометра не поднимется выше 6 градусов, а вот 9 мая свердловчан ждет потепление до 14 градусов.
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