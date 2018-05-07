Британская пивоваренная компания производит пиво из пищевых отходов
7 мая, 06:35Здоровье и экология
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Британские пивовары решили использовать испорченные пищевые продукты повторно. Вместо одной трети ячменя при производстве пива они используют идущий на выброс хлеб.
Британская пивоваренная компания Toast Ale наладила производство пива из пищевых отходов.
Главной целью подобного решения стала борьба с пищевым расточительством и стремление уменьшить количество выбрасываемых пищевых продуктов.
Мы заменяем треть ячменя, который понадобился бы в противном случае, и находим применение идущему на выброс хлебу заявили представители компании.
Как сообщают «Новые Известия», несмотря на дешёвое сырье, компания пока несёт убытки. Сам процесс изготовления пива оказался сложнее тех, что используются повсеместно. Но владельцы не унывают и надеются, что в скором времени пивоварня выйдет на самоокупаемость.
© TagilCity.ru
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей