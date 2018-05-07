Британская пивоваренная компания производит пиво из пищевых отходов

Мы заменяем треть ячменя, который понадобился бы в противном случае, и находим применение идущему на выброс хлебу заявили представители компании.

Как сообщают «Новые Известия», несмотря на дешёвое сырье, компания пока несёт убытки. Сам процесс изготовления пива оказался сложнее тех, что используются повсеместно. Но владельцы не унывают и надеются, что в скором времени пивоварня выйдет на самоокупаемость.