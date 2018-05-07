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Новости Нижнего Тагила

Британская пивоваренная компания производит пиво из пищевых отходов

7 мая 2018, 06:35Добавить новость
продукты,экология,Великобритания,пиво,хлеб,пивоваренный завод,убытки,Новые известия
Британские пивовары решили использовать испорченные пищевые продукты повторно. Вместо одной трети ячменя при производстве пива, они используют идущий на выброс хлеб.

Британская пивоваренная компания Toast Ale наладила производство пива из пищевых отходов.

Главной целью подобного решения стала борьба с пищевым расточительством и стремление уменьшить количество выбрасываемых пищевых продуктов.

 

Мы заменяем треть ячменя, который понадобился бы в противном случае, и находим применение идущему на выброс хлебу, -- заявили представители компании.


Как сообщают «Новые Известия», несмотря на дешёвое сырье, компания, пока что, несёт убытки. Сам процесс изготовления пива оказался сложнее тех, что используются повсеместно. Но владельцы не унывают и надеются, что в скором времени пивоварня выйдет на самоокупаемость.

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