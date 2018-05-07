Британская пивоваренная компания производит пиво из пищевых отходов

Британская пивоваренная компания Toast Ale наладила производство пива из пищевых отходов.



Главной целью подобного решения стала борьба с пищевым расточительством и стремление уменьшить количество выбрасываемых пищевых продуктов.

Мы заменяем треть ячменя, который понадобился бы в противном случае, и находим применение идущему на выброс хлебу, -- заявили представители компании.



Как сообщают «Новые Известия», несмотря на дешёвое сырье, компания, пока что, несёт убытки. Сам процесс изготовления пива оказался сложнее тех, что используются повсеместно. Но владельцы не унывают и надеются, что в скором времени пивоварня выйдет на самоокупаемость.