Дождь, мокрый снег и ветер возвращаются на Средний Урал с 7 мая

С предупреждением о надвигающихся неблагоприятных условиях выступили представители МЧС региона. Они рекомендуют всем предпринять меры, чтобы не пострадать от непогоды. Так, стоит избегать походов и отдыха на природе, работы на открытом воздухе и на высоте. Автомобилисты должны быть максимально внимательными, им стоит соблюдать скоростной режим.



Большое количество осадков грозит повышением уровня рек. В связи с этим соответствующие меры предстоит принять руководству муниципалитетов. Более того, спецслужбы должны усилить контроль с целью недопущения налипания мокрого снега на провода, передаёт издание «Вечерний Екатеринбург».