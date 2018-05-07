+5
Свердловская область
Нижний Тагил
+5
день: +8
вечер: +9
Погода в Нижнем Тагиле на неделю
USD 63.20 - 0.29
EUR 75.64 - 0.49
| регистрация
Новости Нижнего Тагила

Дождь, мокрый снег и ветер возвращаются на Средний Урал с 7 мая

7 мая 2018, 09:30Добавить новость
город,Нижний Тагил,погода,Россия,Свердловская область,экология,прогноз,прогноз погоды,прогнозы погоды
С 7 мая в Свердловской области ожидается непогода. По прогнозам синоптиков, на Средний Урал придут сильные дожди вперемешку с мокрым снегом, а также порывистый ветер до 16 метров в секунду.

С предупреждением о надвигающихся неблагоприятных условиях выступили представители МЧС региона. Они рекомендуют всем предпринять меры, чтобы не пострадать от непогоды. Так, стоит избегать походов и отдыха на природе, работы на открытом воздухе и на высоте. Автомобилисты должны быть максимально внимательными, им стоит соблюдать скоростной режим.

Большое количество осадков грозит повышением уровня рек. В связи с этим соответствующие меры предстоит принять руководству муниципалитетов. Более того, спецслужбы должны усилить контроль с целью недопущения налипания мокрого снега на провода, передаёт издание «Вечерний Екатеринбург».

© TagilCity.ru
Подписаться на новости в личных сообщениях
Сняли на фото или видео интересные происшествия или мероприятия? Произошло важное событие? Сообщите новость редакции TagilCity.ru!
Сообщить новость
Контакты редакции:
Нижний Тагил, ул. Папанина, 7
+7(3435) 499-334
метки , , , , , , , ,
Погода в Нижнем Тагиле
+5
Свердловская область
Нижний Тагил
+5
день: +8
вечер: +9
Погода в Нижнем Тагиле на неделю

Читайте также:

Мокрый снег и дождь ожидаются в начале недели в Свердловской области
9 апреля, 07:30
0 0
Штормовое предупреждение об ураганном ветре объявлено в Свердловской области
22 апреля, 19:25
7 5
Солнце, тепло и дожди ожидаются в Нижнем Тагиле с 1 мая
30 апреля, 16:30
1 4

Lentainform

Загрузка...
 
Показов: 177
Сейчас на сайте 3080 гостей и 19 пользователей
Подписаться на новости