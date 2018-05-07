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Новости Нижнего Тагила

Турецкий госпиталь просит 8 млн рублей за лечение впавшего в кому свердловчанина

7 мая 2018, 13:10Добавить новость
деньги,Екатеринбург,Турция,врачи,госпиталь,лечение,кома,сердечный приступ,турист

В Турции за лечение екатеринбуржца, впавшего на отдыхе в кому, требуют 8 млн рублей.

В Турции в госпитале находится житель Екатеринбурга, который впал в кому после сердечного приступа, произошедшего на отдыхе. Данный случай страховая компания отказалась признать страховым, так как на момент поступления мужчины в больницу в его крови был обнаружен алкоголь.

Сейчас екатеринбуржец находится в госпитале, его пребывание там стоит 6 000 долларов за сутки. Врачи отказываются давать какие-либо прогнозы, и пока неизвестно, сколько времени мужчина пробудет в коме. У его родственников нет денег на оплату палаты в турецком госпитале. Сейчас счет за его нахождение в больнице составил уже 8 млн рублей.

Как сообщает URA.RU, родственники мужчины планируют договариваться с российским консульством и просить помощи в транспортировке свердловчанина на родину. Сейчас в Турцию вылетели его родители.

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