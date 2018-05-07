Заморозки ожидаются 8 мая в Свердловской области
7 мая, 19:05Здоровье и экология
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8 мая на территории Свердловской области ожидаются заморозки. Температура может опуститься до -5 градусов.
Сюжеты: Нижний Тагил
«Уральское УГМС» предупреждает о приходе заморозков на Средний Урал. Температура будет колебаться от 0 до -5 градусов. Ухудшение погоды может привести к нарушениям газо-, тепло- и электроснабжения, а также усложнить работу транспорта.
Напомним, что кроме понижения температуры, с 7 мая на Среднем Урале ожидается большое количество осадков и ветер.
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