Собираемость платежей за вывоз ТКО в Свердловской области превысила 50%

По сравнению с данными за первый квартал 2019 года, собираемость платежей за вывоз ТКО увеличилась на 17%. Помимо этого, отмечено увеличение количества ТКО, размещаемого на специальных площадках. Показатель вырос на 15-20%. Также за четыре месяца регоператоры ликвидировали более 300 нелегальных свалок, в городах Свердловской области установлено более 100 новых контейнерных площадок для сбора мусора, появилось более 6,5 тысяч новых контейнеров. К концу года в городах установят еще 15 тысяч новых контейнеров.