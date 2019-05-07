В Екатеринбурге у двоих детей подозревают клещевой энцефалит

Всего в Свердловской области было зафиксировано 2 632 пострадавших от укусов клещей, 1056 из них – в Екатеринбурге. Результаты исследований 473 насекомых показали, что у 1,5% проверенных клещей обнаружен антиген вируса энцефалита, у 34% - возбудитель иксодового клещевого боррелиоза.

Дети в возрасте двух и семи лет были госпитализированы с подозрением на вирусный клещевой энцефалит, еще три жителя Екатеринбурга проходят лечение от боррелиоза.