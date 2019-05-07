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В Екатеринбурге у двоих детей подозревают клещевой энцефалит
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургДень Победы — 2019
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В Екатеринбурге у двоих детей подозревают клещевой энцефалит

Сегодня, 15:24Здоровье и экологияФото: Медиахолдинг 1Mi
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