В Екатеринбурге у двоих детей подозревают клещевой энцефалит
За майские праздничные выходные в Екатеринбурге были госпитализированы двое детей с предварительным диагнозом вирусный клещевой энцефалит, сообщает портал Е1.
Всего в Свердловской области было зафиксировано 2 632 пострадавших от укусов клещей, 1056 из них – в Екатеринбурге. Результаты исследований 473 насекомых показали, что у 1,5% проверенных клещей обнаружен антиген вируса энцефалита, у 34% - возбудитель иксодового клещевого боррелиоза.
Дети в возрасте двух и семи лет были госпитализированы с подозрением на вирусный клещевой энцефалит, еще три жителя Екатеринбурга проходят лечение от боррелиоза.
Напомним, 23 апреля в Екатеринбурге стартовала акарицидная компания. В первую очередь от клещей были обработаны Исторический сквер, площадка у театра Драмы и парк им. П. Морозова. Также под обработку от клеща попадают кладбища, территории городских и загородных оздоровительных лагерей, других социальных объектов.