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В Ирбитском районе ограничено движение из-за повышения уровня воды
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургДень Победы — 2019
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В Ирбитском районе ограничено движение из-за повышения уровня воды

Сегодня, 16:11Здоровье и экологияФото: Медиахолдинг 1Mi
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