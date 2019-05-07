В Ирбитском районе ограничено движение из-за повышения уровня воды
Сегодня, 16:11Здоровье и экологияФото: Медиахолдинг 1Mi
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В Ирбитском районе вновь зарегистрированы подтопления, в частности, уровень воды повысился в реках Ирбит и Мурза, сообщает УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области.
Из-за подтопления ограничено движение транспорта в районе 12-го километра дороги Дубская-Азева и по мосту через реку Ирбит на улице Орджоникидзе в городе Ирбит.
На данных участках установлены таблички «Въезд запрещен». Ограничения будут сняты после понижения уровня воды.
Напомним, в середине апреля Ирбит оказался в зоне паводка из-за повышения уровня воды в реке Нице. В зоне затопления находились 17 жилых домов, в которых проживают 40 людей, в том числе 7 детей.
В Ирбит были направлены 69 человек и 23 единицы техники для обеспечения безопасности прохождения паводковых вод и оказания помощи населению. Свердловские энергетики прогнозировали пик паводка в регионе на середину мая.
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