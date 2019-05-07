В Ирбитском районе ограничено движение из-за повышения уровня воды

Из-за подтопления ограничено движение транспорта в районе 12-го километра дороги Дубская-Азева и по мосту через реку Ирбит на улице Орджоникидзе в городе Ирбит.

На данных участках установлены таблички «Въезд запрещен». Ограничения будут сняты после понижения уровня воды.

Напомним, в середине апреля Ирбит оказался в зоне паводка из-за повышения уровня воды в реке Нице. В зоне затопления находились 17 жилых домов, в которых проживают 40 людей, в том числе 7 детей.