Как в Нижнем Тагиле проходят беременность и роды во время пандемии COVID-19

В конце апреля стало известно, что новый коронавирус подтвердили у 394 беременных женщин в России. Беременность у них протекает без осложнений, а заражение может быть опасным только в случае сопутствующих заболеваний, заявила главный специалист по акушерству и гинекологии Минздрава Лейла Адамян. Среди опасных сопутствующих заболеваний Адамян отмечает заболевания сердечно-сосудистой системы, астму, диабет, повышенное давление, опухоли или различные эндокринные нарушения. По её словам, в этом случае женщина и плод находятся в зоне риска, особенно на втором и третьем триместре. Кроме того, к повышенным факторам риска можно также отнести кровотечение, преждевременные роды, выкидыши, аборты при прошлых беременностях.

Беременность

Работа женских консультаций в настоящее время организована в соответствии с актуальными клиническими рекомендациями Министерства здравоохранения Российской Федерации, рассказывает заместитель главного врача по акушерству и гинекологии Демидовской больницы Нижнего Тагила Дмитрий Крихно. По его словам, количество посещений врача для беременной женщины сокращены до необходимого минимума, осуществляются по предварительной записи, также запрещен вход для сопровождающих лиц, и приняты меры по предотвращению очередей.

Обязательное использование средств индивидуальной защиты для врача и пациента, проводится термометрия всем посетителям и сотрудникам в начале и при окончании рабочей смены, усилен противоэпидемический режим, увеличена кратность дезинфекционных обработок,рассказывает Дмитрий Крихно.

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Также, по его словам, на территории Свердловской области реализован дистанционный контроль над каждой беременной женщиной с внесением всех данных в автоматизированную программу «Региональный акушерский мониторинг», и обеспечена телефонная связь пациенток с врачами женской консультации.

Роды

Главный врач Демидовской больницы в Нижнем Тагиле Сергей Овсянников рассказывает, что при поступлении пациенток в перинатальный центр, всем им измеряют температуру при помощи бесконтактного термометра.

При подозрении, что у пациентки имеются симптомы острой респираторной вирусной инфекции или подозрения на пневмонию, при отсутствии акушерской патологии, согласно нормативным документам Минздрава Свердловской области, такая пациентка транспортируется в клиническую городскую больницу № 14 города Екатеринбург, куда определена маршрутизация,говорит Овсянников.

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Там, по словам главного врача, пациентки находятся под наблюдением и проходят лечение у соответствующих специалистов: акушеры-гинекологи, врачи пульмонологи, терапевты. Также Сергей Овсянников отмечает, что при необходимости, если у пациентки доношенная беременность, то роды проходят в стенах четырнадцатой больницы. В больнице отмечают, что транспортировка беременных женщин с признаками ОРВИ, осуществляется транспортом скорой медицинской помощи.

Это принципиальная принятая схема маршрутизации, когда определено одно лечебное учреждение в области для родоразрешения пациенток, страдающих ОРВИ, пневмонией или уже доказанным наличием коронавирусной инфекции,поясняет главврач.

Однако, по словам Сергея Овсянникова, если при приёме в перинатальный центр, у пациентки нет симптомов ОРВИ, подозрений на заболевания верхних дыхательных путей, органов грудной клетки, то таких пациенток госпитализируют в перинатальный центр для лечения или родоразрешения, в зависимости от акушерской ситуации.

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При этом Овсянников отмечает, что ситуации могут быть совершенно разными: например, по медицинским показаниям пациентка может быть уже в родах или иметь акушерскую патологию, когда пациентку нельзя транспортировать — роды проходит в стенах перинатального центра.

Для этого у нас организована отдельная родовая, где может вестись работа в условиях максимального ограждения от персонала и других пациенток. Мы можем родоразрешить пациентку, буквально в условиях приёмного отделения, с дальнейшей транспортировкой по маршрутизации в 14 больницу. Ситуации бывают различные, а транспортировка требует времени. Тогда, конечно, уже наш персонал занимается. Естественно, с соблюдением всех санитарных, противоэпидемических мероприятий,рассказывает Сергей Овсянников.

Послеродовой период

Дмитрий Крихно поясняет, что в послеродовом периоде, при нахождении в стационаре Перинатального центра, все роженицы и новорожденные получают помощь в полном объеме. Также по его словам, в больнице усилен противоэпидемический режим, увеличена кратность дезинфекционных обработок, приемы пищи происходят в палате, для исключения контактов в общей столовой. После выписки из перинатального центра, в женской консультации проводятся активные послеродовые патронажи и консультации по телефону. Работу с новорожденными продолжает ГБУЗ СО «Детская городская больница».

Беременные женщины должны понимать, что мы делаем все для того, чтобы обеспечить для них счастливое и безопасное материнство. Но, в свою очередь, понимая сложившуюся ситуацию, каждый человек может помочь медицинским сотрудникам, ограничив свои контакты с окружающими, не пытаться скрыть вероятные симптомы вирусной инфекции, соблюдать строгий масочный режим, говорит Дмитрий Крихно.