Куйвашев рассказал о принудительной госпитализации тагильчан с подозрением на COVID
Сегодня, 23:37Здоровье и экологияФото: 1Mediainvest.ru
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Глава Свердловской области Евгений Куйвашев на своей странице в Instagram, рассказал о случаях в городах региона, когда людей с подозрением на коронавирус госпитализировали принудительно. В том числе губернатор упомянул Нижний Тагил.
Сюжеты: Коронавирус, Нижний Тагил
По его словам, в Роспотребнадзор на рассмотрение поступило около 30 материалов о нарушениях режима изоляции. Случаи принудительной госпитализации были в Нижнем Тагиле, Тавде и Байкаловском районе.
Кроме того, губернатор добавил, что за время действия указа об особом режиме было зафиксировано около 200 случаев его нарушения со стороны юрлиц и индивидуальных предпринимателей.
Я остaюсь сторoнником того, что глaвным нашим инструмeнтом должно стать разъяснeние и убеждeние людей, а не штрaфные санкции. И такaя рaбота тоже ведётся. Но, конeчно, провeрки будут продoлжаться, злoстных нарушитeлей штрафoвать и закрывать, конечно, тоже будут,отметил Евгений Куйвашев.
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