Куйвашев рассказал о принудительной госпитализации тагильчан с подозрением на COVID

По его словам, в Роспотребнадзор на рассмотрение поступило около 30 материалов о нарушениях режима изоляции. Случаи принудительной госпитализации были в Нижнем Тагиле, Тавде и Байкаловском районе.

Кроме того, губернатор добавил, что за время действия указа об особом режиме было зафиксировано около 200 случаев его нарушения со стороны юрлиц и индивидуальных предпринимателей.