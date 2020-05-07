Нижний Тагил вошел в первую пятерку городов региона по заболеваемости коронавирусом

На первом месте по заболеваемости Екатеринбург — 908 случаев, на втором — Полевской, где выявлено 43 заболевших. После Нижнего Тагила идут Красноуфимск и Первоуральск, там зарегистрировано по 22 случая.

По информации Роспотребнадзора, на 7 мая под медицинским наблюдением находятся 27911 свердловчан. Всего в регионе лабораторно подтверждено 1353 случаев, из них 145 пациентов уже вылечены и отпущены домой.