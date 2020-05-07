Нижний Тагил вошел в первую пятерку городов региона по заболеваемости коронавирусом
Сегодня, 20:35Здоровье и экологияФото: 1Mediainvest.ru
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Нижний Тагил, по данным Роспотребнадзора, находится на третьем месте среди городов Свердловской области по количеству заболевших COVID-19. На сегодняшний день в городе зарегистрировано 24 случая.
Сюжеты: Коронавирус, Нижний Тагил
На первом месте по заболеваемости Екатеринбург — 908 случаев, на втором — Полевской, где выявлено 43 заболевших. После Нижнего Тагила идут Красноуфимск и Первоуральск, там зарегистрировано по 22 случая.
По информации Роспотребнадзора, на 7 мая под медицинским наблюдением находятся 27911 свердловчан. Всего в регионе лабораторно подтверждено 1353 случаев, из них 145 пациентов уже вылечены и отпущены домой.
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