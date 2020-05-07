Оперативный штаб не подтвердил смерть тагильчанина от коронавируса
Сегодня, 7 мая, источник в медицинских кругах Нижнего Тагила рассказал TagilCity.ru, что в городе зафиксирована первая смерть от COVID-19, однако в оперативном штабе Свердловской области заявили, что в статистике по региону данного случая нет.
По данным источника, у пациента была диагностирована двусторонняя пневмония. В оперштабе подчеркнули, что смерти от коронавируса вносятся в статистику.
Когда на основе экспертного заключения специалистов случай смерти от COVID-19 вносится в статистику, оперативный штаб об этом информирует,заявили в штабе.
Напомним, в Нижнем Тагиле количество заболевших коронавирусной инфекцией составляет 24 человека. За последние сутки подтверждено два новых случая заражения. Количество выздоровевших пациентов составляет шесть человек.
Кроме Нижнего Тагила новые случаи выявлены у жителей Екатеринбурга, Арамильского городского округа, Камышлова, Новоуральска, Первоуральска, Режевского городского округа. Общее количество заболевших в Свердловской области за сутки составляет 76 человек. Всего по региону насчитывается 1429 случаев заболевания.