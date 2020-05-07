Оперативный штаб не подтвердил смерть тагильчанина от коронавируса

По данным источника, у пациента была диагностирована двусторонняя пневмония. В оперштабе подчеркнули, что смерти от коронавируса вносятся в статистику.

Когда на основе экспертного заключения специалистов случай смерти от COVID-19 вносится в статистику, оперативный штаб об этом информирует,заявили в штабе.

Напомним, в Нижнем Тагиле количество заболевших коронавирусной инфекцией составляет 24 человека. За последние сутки подтверждено два новых случая заражения. Количество выздоровевших пациентов составляет шесть человек.