Роспотребнадзор назвал список лабораторий тестирования на COVID-19 в Нижнем Тагиле
Сегодня, 18:04Здоровье и экологияФото: pixabay.com
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Роспотребнадзор опубликовал список лабораторий Нижнего Тагила, которые проводят тестирование на коронавирус, сообщает «Областная газета».
Сюжеты: Коронавирус, Нижний Тагил
Всего в городе есть три лаборатории, в которых принимают анализы: филиал Центра гигиены и эпидемиологии, городская больница № 4, а также Областная туберкулезная больница № 6 медико-санитарной части № 66 ФСИН России.
Кроме того, лаборатории есть в Екатеринбурге, Каменске-Уральском, Лесном, и Новоуральске. При этом все пробы с положительным или сомнительным результатом направляются в Центр гигиены и эпидемиологии регионального Роспотребнадзора.
Тестирование на коронавирус можно пройти и в нескольких частных клиниках, которые получили соответствующее разрешение. В среднем, цена на анализ составляет две тысячи рублей.
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