Роспотребнадзор назвал список лабораторий тестирования на COVID-19 в Нижнем Тагиле

Всего в городе есть три лаборатории, в которых принимают анализы: филиал Центра гигиены и эпидемиологии, городская больница № 4, а также Областная туберкулезная больница № 6 медико-санитарной части № 66 ФСИН России.

Кроме того, лаборатории есть в Екатеринбурге, Каменске-Уральском, Лесном, и Новоуральске. При этом все пробы с положительным или сомнительным результатом направляются в Центр гигиены и эпидемиологии регионального Роспотребнадзора.