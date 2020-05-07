В Екатеринбурге на базе гостиниц создадут резервные обсерваторы

В городе за два дня должны создать не менее 1,5 тысяч койко-мест. По словам мэра, все учреждения будут закреплены за конкретными больницами, а врачи находиться на постоянной телефонной связи. В случае, если у контактного пациента обнаружат COVID-19, его сразу же направят в медучреждение.