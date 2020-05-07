В Екатеринбурге на базе гостиниц создадут резервные обсерваторы
Сегодня, 22:59Здоровье и экологияФото: 1Mediainvest.ru
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В Екатеринбурге на базе гостиниц будут созданы резервные обсерваторы для контактных пациентов. Соответствующее поручение на заседании оперштаба дал мэр города Александр Высокинский, пишут «Вечерние ведомости»
Сюжеты: Коронавирус, Екатеринбург
В городе за два дня должны создать не менее 1,5 тысяч койко-мест. По словам мэра, все учреждения будут закреплены за конкретными больницами, а врачи находиться на постоянной телефонной связи. В случае, если у контактного пациента обнаружат COVID-19, его сразу же направят в медучреждение.
Напoмним, в Свердлoвской облaсти за сутки лабoраторно подтвeрждены 76 нoвых случaев коронaвируса, общее кoличество забoлевших в региoне — 1429 человек.
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