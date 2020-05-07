В Екатеринбурге врач запатентовал тренажер для ног для восстановления после травм

По словам Петросяна, занятия на нем позволяют восстанавливаться после травм костно-мышечной системы и предупреждать появление новых. Кроме того, тренажер полезен для людей старшего возраста, спортсменов и тех, кто следит за своим здоровьем.

Заведующий уточнил, что тренажер позволяет растянуть напряженные мышцы и сохранить их эластичность.

Тренажер имитирует катание на коньках и бег на лыжах с нагрузкой на те мышцы, которые задействованы во время занятий данными видами спорта. Так что, по словам изобретателя, при регулярной тренировке можно фактически выполнить любые движения без потери координации и угрозы травмирования.

Первый тренажер Григорий Петросян испытал сам. Кроме того, высоко была оценена работа профессионалами — спортсменами, а также заведующим научно-исследовательской лабораторией Екатеринбургского института физической культуры, профессор Борис Вашляев.