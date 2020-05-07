В Нижнем Тагиле за сутки выявлено два новых случая заражения коронавирусом

Кроме Нижнего Тагила новые случаи выявлены у жителей Екатеринбурга, Арамильского городского округа, Камышлова, Новоуральска, Первоуральска, Режевского городского округа. Общее количество заболевших в Свердловской области за сутки составляет 76 человек. Всего по региону насчитывается 1429 случаев заболевания.