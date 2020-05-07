В Нижнем Тагиле за сутки выявлено два новых случая заражения коронавирусом
Сегодня, 13:29Здоровье и экологияФото: pixabay.com
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В Нижнем Тагиле количество заболевших коронавирусной инфекцией составляет 24 человека. За последние сутки подтверждено два новых случая заражения, сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением заболевания в Свердловской области.
Сюжеты: Коронавирус, Нижний Тагил
Количество выздоровевших пациентов по-прежнему составляет шесть человек.
Кроме Нижнего Тагила новые случаи выявлены у жителей Екатеринбурга, Арамильского городского округа, Камышлова, Новоуральска, Первоуральска, Режевского городского округа. Общее количество заболевших в Свердловской области за сутки составляет 76 человек. Всего по региону насчитывается 1429 случаев заболевания.
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