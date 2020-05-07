В Свердловской области будут созданы мобильные пункты для сдачи теста на коронавирус
Сегодня, 11:58Здоровье и экологияФото: pixabay.com
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В Свердловской области планируется увеличить количество проводимого тестирования на коронавирус. Об этом заявил мэр Екатеринбурга Александр Высокинский в прямом эфире E1.
Сюжеты: Коронавирус
По словам мэра, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев ставит задачу сделать систему таким образом, чтобы каждый желающий мог подойти и сдать тест.
Он отметил, что это будет подобная система, по которой работают мобильные пункты сдачи анализа на ВИЧ. На данный момент ожидается поступление дополнительных тестов.
Ранее Евгений Куйвашев заявил о том, что режим самоизоляции будет продлен еще на неделю после майских праздников. Кроме того, он не исключил, что ограничительные меры с целью недопущения распространения коронавируса будут ужесточены.
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