В Свердловской области будут созданы мобильные пункты для сдачи теста на коронавирус

По словам мэра, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев ставит задачу сделать систему таким образом, чтобы каждый желающий мог подойти и сдать тест.

Он отметил, что это будет подобная система, по которой работают мобильные пункты сдачи анализа на ВИЧ. На данный момент ожидается поступление дополнительных тестов.

Ранее Евгений Куйвашев заявил о том, что режим самоизоляции будет продлен еще на неделю после майских праздников. Кроме того, он не исключил, что ограничительные меры с целью недопущения распространения коронавируса будут ужесточены.