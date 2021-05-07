9 мая высокая пожарная опасность прогнозируется в Свердловской области

9 мая высокая пожарная опасность прогнозируется в Свердловской области
9 мая высокая пожарная опасность прогнозируется в Свердловской области
Сегодня, 17:21Здоровье и экологияФото: 1mediainvest.ru
Местами на юге Свердловской области с 8 по 10 мая прогнозируется высокая и чрезвычайная пожарная опасность. По региональной шкале четвертый и пятый класс горимости.

Нагрев тепловым потоком, пламя, тепловой удар, опасные дымы и помутнение воздуха являются фактором неблагоприятного метеорологического явления, сообщает ЕДДС Нижнего Тагила.

Наибольший риск возникновения ЧС прогнозируется в семи муниципалитетах: Нижний Тагил, МО Алапаевское, МО город Алапаевск, ГО Верхнее Дуброво, Невьянский ГО, Сысертский ГО и Тугулымский ГО.

В связи с опасными явлениями возможен риск задымления населенных пунктов, возникновения ДТП из-за задымленных дорог, распространение огня на жилые дома и нарушение электроснабжения.

Фото:ЕДДС Нижнего Тагила

Напомним, за 6 апреля в Свердловской области зарегистрировано 5 природных пожаров, в результате которых огонь прошелся по площади, превышающей 870 гектаров.

Сюжеты:
Экология
Материалы по теме:
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