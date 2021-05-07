9 мая высокая пожарная опасность прогнозируется в Свердловской области

Нагрев тепловым потоком, пламя, тепловой удар, опасные дымы и помутнение воздуха являются фактором неблагоприятного метеорологического явления, сообщает ЕДДС Нижнего Тагила.
Наибольший риск возникновения ЧС прогнозируется в семи муниципалитетах: Нижний Тагил, МО Алапаевское, МО город Алапаевск, ГО Верхнее Дуброво, Невьянский ГО, Сысертский ГО и Тугулымский ГО.
В связи с опасными явлениями возможен риск задымления населенных пунктов, возникновения ДТП из-за задымленных дорог, распространение огня на жилые дома и нарушение электроснабжения.
Напомним, за 6 апреля в Свердловской области зарегистрировано 5 природных пожаров, в результате которых огонь прошелся по площади, превышающей 870 гектаров.