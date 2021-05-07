Риск возникновения ЧС прогнозируется из-за пожарной опасности в Нижнем Тагиле

Риск возникновения ЧС прогнозируется из-за пожарной опасности в Нижнем Тагиле
Риск возникновения ЧС прогнозируется из-за пожарной опасности в Нижнем Тагиле
Сегодня, 17:55Здоровье и экологияФото: 1mediainvest.ru
С 8 по 10 мая в Нижнем Тагиле прогнозируется высокая и чрезвычайная пожарная опасность. По региональной шкале четвертый и пятый класс горимости.

Тепловой удар, помутнение воздуха, пламя, опасные дымы и нагрев тепловым потоком — факторы неблагоприятного метеорологического явления, сообщает ЕДДС Нижнего Тагила.

Также риск возникновения ЧС прогнозируется еще в шести муниципалитетах Свердловской области: МО Алапаевское, МО город Алапаевск, ГО Верхнее Дуброво, Невьянский ГО, Сысертский ГО и Тугулымский ГО.

Фото:ЕДДС Нижнего Тагила

Напомним, с 30 апреля на территории Свердловской области введен особый противопожарный режим. Использование открытого огня в регионе полностью запрещено.

Сюжеты:
ЭкологияНижний Тагил
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