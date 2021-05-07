Риск возникновения ЧС прогнозируется из-за пожарной опасности в Нижнем Тагиле

Тепловой удар, помутнение воздуха, пламя, опасные дымы и нагрев тепловым потоком — факторы неблагоприятного метеорологического явления, сообщает ЕДДС Нижнего Тагила.
Также риск возникновения ЧС прогнозируется еще в шести муниципалитетах Свердловской области: МО Алапаевское, МО город Алапаевск, ГО Верхнее Дуброво, Невьянский ГО, Сысертский ГО и Тугулымский ГО.
Напомним, с 30 апреля на территории Свердловской области введен особый противопожарный режим. Использование открытого огня в регионе полностью запрещено.