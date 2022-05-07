Иван-озеро под Нижним Тагилом продолжает мелеть из-за разрушенной плотины

Иван-озеро под Нижним Тагилом продолжает мелеть из-за разрушенной плотины
Иван-озеро под Нижним Тагилом продолжает мелеть из-за разрушенной плотины
Сегодня, 13:05Здоровье и экологияФото: TagilCity.ru
Иван-озеро под Нижним Тагилом обмелело на пять метров после прошлогоднего наводнения. На сегодняшний день вода из пруда продолжает выливаться из-за разрушенных берегов.

Берега Иван-озера (Верхне-Исинского пруда) разрушились в результате наводнения летом 2021 года. С тех пор вода продолжает вытекать из водоема. Журналисты TagilCity.ru побывали на месте и обнаружили, что спустя почти год после стихии берег пруда осыпался еще больше.

Иван-озеро. Май 2022 года
Фото:TagilCity.ru

Местные садоводы рассказывают, что водоем обмелел почти на пять метров.

У нас Иван-озеро единственное место отдыха для населения Вагонки. Садоводы даже группу создали в соцсетях по спасению Иван-озера. Но из властей никто ничего не делает. Уровень воды за год обмелел на пять метров. Я там с металлоискателем лазил без проблем,рассказал журналистам TagilCity.ru местный житель Дмитрий.

Иван-озеро. Май 2022 года
Фото:TagilCity.ru

Власти Горноуральского округа заявляют, что проект по восстановлению гидротехнического сооружения пруда был подготовлен еще в 2021 году, но в выделении денег из резервного фонда правительства Свердловской области тогда было отказано из-за невозможности их освоить.

Решение вопроса было отложено на 2022 год после прохождения весеннего паводка. 25 марта было направлено повторное обращение с просьбой выделить средства в размере 20,5 млн на восстановление плотины.

Обязательство на восстановление на администрацию ГГО в свою очередь возложила природоохранная прокуратура Нижнего Тагила, подав иск в суд. Ответчик заявил, что денежные средства из резервного фонда пока не поступили, поэтому сроки, установленные прокуратурой, могут оказаться недостаточными для выполнения работ.

Сюжеты:
ЭксклюзивНижний ТагилГГО и пригород
Материалы по теме:
наводнениеИван-озероНижний ТагилГорноуральский городской округ
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