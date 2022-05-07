Прокуратура выявила нарушение по хранению батареек в ТЦ «Лента» в Нижнем Тагиле

Прокуратура выявила нарушение по хранению батареек в ТЦ «Лента» в Нижнем Тагиле
Прокуратура выявила нарушение по хранению батареек в ТЦ «Лента» в Нижнем Тагиле
Сегодня, 12:40Здоровье и экологияФото: TagilCity.ru
Подростки смогли украсть 10 пластиковых ведер использованных батареек из ТЦ «Лента» в Нижнем Тагиле из-за неправильного хранения опасных отходов для утилизации, заявили в прокуратуре.

Приемом у населения использованных батареек ООО «Лента» на Уральском проспекте, 75 занимается с 2018 года совместно с компанией Duracell и заводом «Мегаполисресурс». Затем опасные отходы передаются ООО «Альтер ЭКО» для транспортировки и утилизации в лицензированные организации.

После того, как за забором торгового центра в Нижнем Тагиле 7 апреля была обнаружена свалка батареек, природоохранная прокуратура провела проверку.

Было установлено, что на площадь в 34 квадратных метра несанкционированно были сброшены гальванические отработанные никель-кадмиевые элементы объемом 0,45 кубических метра, рассказал редакции TagilCity.ru нижнетагильский межрайонный природоохранный прокурор Григорий Битюков.

В ведомстве пояснили, что в нарушение законодательства ООО «Лента» и ООО «Альтер ЭКО» хранили опасные отходы II класса опасности не в закрытых складах, а на грузовом дворе на улице. Именно оттуда 25 марта два подростка похитили 10 пластиковых ведер батареек, предназначенных для утилизации, и рассыпали их за забором торгового центра.

Однако факт кражи более двух недель оставался без внимания сотрудников ТЦ «Лента», установила прокуратура. Информация о происшествии не была своевременно передана в уполномоченные органы, а также не начат сбор элементов питания. В следствие этого возникла угроза причинения вреда окружающей среде, так как опасные химические элементы могли попасть в почву и подземные воды.

6 мая природоохранным прокурором руководителям ООО «Лента» и ООО «Альтер ЭКО» внесены представления об устранении нарушений закона, которые в настоящее время находятся на рассмотрении, пояснил прокурор.

В настоящее время свалка батареек ликвидирована силами ТЦ «Лента». Во взятых пробах почвы не выявлено загрязнений или других негативных воздействий.

Напомним, два брата-тагильчанина 12 и 13 лет забрались на территорию торгового центра 25 марта. Среди батареек они искали электронные сигареты. Не найдя того, что хотели, мальчики разбросали отходы за забором. Сейчас школьники поставлены на учет в ПДН, а их мать привлечена к административной ответственности за ненадлежащее воспитание.

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