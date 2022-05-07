Прокуратура выявила нарушение по хранению батареек в ТЦ «Лента» в Нижнем Тагиле

Однако факт кражи более двух недель оставался без внимания сотрудников ТЦ «Лента», установила прокуратура. Информация о происшествии не была своевременно передана в уполномоченные органы, а также не начат сбор элементов питания. В следствие этого возникла угроза причинения вреда окружающей среде, так как опасные химические элементы могли попасть в почву и подземные воды.