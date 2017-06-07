Летнее тепло придет в Свердловскую область в середине июня
7 июня 2017, 09:50Здоровье и экология
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Гидрометцентр Свердловской области рассказал о том, какая будет погода этим летом.
Главный синоптик Свердловской области Галина Шепоренко дала прогноз на ближайшие два месяца. Она сказала, что повторение урагана, который 3 июня обрушился на Свердловскую область, маловероятно.
До середины июня ожидается прохладная погода, а вот с 15 числа свердловчан ждет потепление до +17…+25 градусов. Но при этом, было замечено, что месяц будет щедр на осадки.
В целом летняя температура в этом году может быть на 1-2 градуса выше нормы, пишет «Наша газета».
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