Летнее тепло придет в Свердловскую область в середине июня

Главный синоптик Свердловской области Галина Шепоренко дала прогноз на ближайшие два месяца. Она сказала, что повторение урагана, который 3 июня обрушился на Свердловскую область, маловероятно.

До середины июня ожидается прохладная погода, а вот с 15 числа свердловчан ждет потепление до +17…+25 градусов. Но при этом, было замечено, что месяц будет щедр на осадки.

В целом летняя температура в этом году может быть на 1-2 градуса выше нормы, пишет «Наша газета».