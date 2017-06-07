Свердловская область стала лидером по заболеваемости корью по итогам 2016 года
7 июня 2017, 15:00Здоровье и экология
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
По итогам 2016 года из российских регионов Средний Урал занял первое место по числу заболевших корью.
Роспотребнадзор составил доклад по состоянию санитарно-эпидемиологического благополучия населения в стране, согласно которому Свердловская область обогнала другие регионы РФ по распространению кори.
В конце 2016 года – начале 2017 года – в регионе произошла вспышка данного заболевания, что и дало такой результат. Только в октябре-декабре 2016 года на Среднем Урале было зафиксировано 80 больных корью. В итоге эпидемиологический порог превысил допустимую норму в два раза, об этом сообщает экспертно-информационный канал УралПолит.RU.
© TagilCity.ru
Свердловская областьРоссиядетибольницабезопасностьмедицинаРоспотребнадзорзаболеваниелидерзаболевшиекорьзаболеваемостьвспышкапорог заболеваемости
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей