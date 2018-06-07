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ВИЧ-положительные жители Заречного не могут сдать анализы и получить лекарства
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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ВИЧ-положительные жители Заречного не могут сдать анализы и получить лекарства

7 июня, 08:30Здоровье и экология
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