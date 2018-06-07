ВИЧ-положительные жители Заречного не могут сдать анализы и получить лекарства

Местная жительница Татьяна принимает препараты по поддержанию уровня иммунитета. В начале 2018 года ей пришлось пройти облучение из-за выявленной онкологии. Состояние здоровья, по словам женщины, очень подорвано.

В марте текущего года ей потребовалось сдать анализы на иммунитет, а также получить препараты, однако сделать ни то, ни другое не удалось. Женщине выдали только один препарат, а в заборе крове отказали. В столице Урала один из анализов для Татьяны стоил почти 5 тысяч рублей. Сдавать его женщина не стала.

Из-за отсутствия адекватного лечения уровень иммунитета упал существенно ниже нормы, пишет URA.RU.

В Заречном проблемы с поставкой фиксируются уже давно. Общественники пояснили, что медсанчасть не связана с Минздравом.

Дело в том, что медсанчасть в городе Заречный относится к федеральному медико-биологическому агентству (ФМБА) и никак не связана с Минздравом Свердловской области и областным центром СПИДа пояснили в движении «Пациентский контроль».

В центре СПИДа в Екатеринбурге успокоили пациентов и пояснили, что ВИЧ-инфицированные, в том числе Татьяна, могут обращаться к ним в центр и получать лечение бесплатно.