Синоптики обещают тагильчанам теплые и солнечные выходные
Сегодня, 09:41Здоровье и экологияФото: 1Mediainvest.ru
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В Нижнем Тагиле, согласно данным Гисметео, ожидается потепление и солнечная погода без осадков.
Сюжеты: Нижний Тагил
Сегодня, 7 июня, синоптики обещают до +20 градусов в дневные часы, без осадков. Ветер — до 14 метров в секунду.
В субботу днем также будет +20 градусов, солнечно, без осадков. В ночные часы столбик термометра опустится до отметки +11 градусов.
В воскресенье потеплеет до +23 градусов, солнечно, осадков не ожидается. Ветер — до 12 метров в секунду. Ночью синоптики обещают +9 градусов.
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