Синоптики обещают тагильчанам теплые и солнечные выходные

Сегодня, 7 июня, синоптики обещают до +20 градусов в дневные часы, без осадков. Ветер — до 14 метров в секунду.

В субботу днем также будет +20 градусов, солнечно, без осадков. В ночные часы столбик термометра опустится до отметки +11 градусов.