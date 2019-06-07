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#домахорошо
Свердловчане смогут получать квалифицированную медпомощь в больницах РЖД
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургКонфликт вокруг Храма-на-Драме
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Свердловчане смогут получать квалифицированную медпомощь в больницах РЖД

Сегодня, 08:13Здоровье и экологияФото: 1Mediainvest.ru
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