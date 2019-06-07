Свердловчане смогут получать квалифицированную медпомощь в больницах РЖД

Благодаря соглашению, свердловчане смогут получать бесплатную квалифицированную медицинскую помощь в рамках программы «РЖД-Медицина». Стороны намерены сотрудничать в направлениях ранней диагностики онкологии, спортивной медицине и увеличения продолжительности жизни.

Платформой для реализации договоренностей станет «Дорожная больница» в Екатеринбурге. Также на базе учреждения рассматривают возможность создания отделения челюстно-лицевой хирургии, что даст толчок для развития медицинского туризма.