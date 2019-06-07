Свердловчане смогут получать квалифицированную медпомощь в больницах РЖД
Сегодня, 08:13Здоровье и экологияФото: 1Mediainvest.ru
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Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и начальник Центральной дирекции здравоохранения филиала ОАО «РЖД» Елена Жидкова подписали соглашение о сотрудничестве, сообщает правительство региона.
Благодаря соглашению, свердловчане смогут получать бесплатную квалифицированную медицинскую помощь в рамках программы «РЖД-Медицина». Стороны намерены сотрудничать в направлениях ранней диагностики онкологии, спортивной медицине и увеличения продолжительности жизни.
Платформой для реализации договоренностей станет «Дорожная больница» в Екатеринбурге. Также на базе учреждения рассматривают возможность создания отделения челюстно-лицевой хирургии, что даст толчок для развития медицинского туризма.
Ранее сообщалось, что в Нижнем Тагиле Демидовскую больницу оснастили современным высокоточным оборудованием для операций.
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