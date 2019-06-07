Жители Нижнего Тагила стали чаще болеть сальмонеллезом
Сегодня, 13:44Здоровье и экологияФото: 1Mediainvest.ru
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Нижний Тагил отнесен к неблагополучным территориям по заболеваемости сальмонеллезом, сообщается на сайте мэрии.
Сюжеты: Нижний Тагил
Заболеваемость сальмонеллезом на территории муниципалитета носит волнообразный характер, пики случаются раз в семь лет. При этом, в спокойное время показатель в полтора раза превышает среднеобластные данные, в период пиков заболеваемости показатель превышен в пять-шесть раз. Среди заболевших в прошлом году — 104 ребенка и 52 взрослых.
В 2018 году сальмонеллезом переболели 156 жителей, что на 14% выше данных за 2017 года. Наибольшее число заболевших зарегистрировано в Тагилстроевском районе Нижнего Тагила, на втором месте — Дзержинский район, менее всего заболевших в Ленинском районе, Уральце и в селе Покровское — 1.
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