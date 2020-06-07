Начало недели в Нижнем Тагиле ожидается жаркое и почти безветренное

В понедельник, 8 июня, утром ожидается температура +19 градусов, а также штиль. Около 11 утра столбик термометра поднимется до отметки в +25 градусов, а порывы ветра увеличатся до пяти метров в секунду. После обеда еще на два градуса до +27.

Во вторник, 9 июня, ночью ожидается температура в +14 градусов. Утром столбик термометра поднимется до +21 градуса с порывами ветра до трех метров в секунду. К 11.00 температура возрастет до +27 градусов, а после обеда до +29. Порывы ветра ожидаются в пять-шесть метров в секунду.